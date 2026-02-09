Lumières DEL

Les phares DEL de voitures au Canada sont beaucoup plus aveuglants qu'ailleurs, selon une enquête du National Post.

Le directeur des relations à CAA-Québec, Alain Durocher, confirme qu'ils peuvent être éblouissants et recommande aux automobilistes de ne pas les regarder directement, et ce, particulièrement lorsque les «hautes» sont en fonction.

Bien qu'il n'ait pas eu connaissance du danger que soulèvent notamment les auditeurs par rapport à ces nouvelles lumières, il assure qu'il mentionnera le problème à la SAAQ.

Écoutez Alain Durocher, ancien policier et directeur des relations avec la communauté et sécurité routière à CAA-Québec, aborder le tout, lundi, à La commission.

