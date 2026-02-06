 Aller au contenu
Société
Stéatose hépatique non alcoolique

30% des Québécois en souffrent: Mariana Mazza répond aux questions de Nathalie sur le «foie gras»

par 98.5

0:00
13:44

Entendu dans

La commission

le 6 février 2026 14:44

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
30% des Québécois en souffrent: Mariana Mazza répond aux questions de Nathalie sur le «foie gras»
Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Souffrez-vous de stéatose hépatique non alcoolique? Près de 30 % des Québécois vivent avec un diagnostic de ce qui est communément appelé la «maladie du foie gras».

Nathalie Normandeau a elle-même reçu un diagnostic de stéatose hépatique non alcoolique, ce qui l'a incitée à en apprendre davantage sur cette maladie causée par une surcharge de graisse dans le foie.

Les animateurs de La Commission ont donc décidé de recevoir l'humoriste Mariana Mazza, qui parle publiquement de son propre diagnostic. Son spectacle actuel s'intitule d'ailleurs Foie gras.

Écoutez l'humoriste Mariana Mazza parler de cette maladie avec les animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, vendredi, à La commission

