Souffrez-vous de stéatose hépatique non alcoolique? Près de 30 % des Québécois vivent avec un diagnostic de ce qui est communément appelé la «maladie du foie gras».

Nathalie Normandeau a elle-même reçu un diagnostic de stéatose hépatique non alcoolique, ce qui l'a incitée à en apprendre davantage sur cette maladie causée par une surcharge de graisse dans le foie.

Les animateurs de La Commission ont donc décidé de recevoir l'humoriste Mariana Mazza, qui parle publiquement de son propre diagnostic. Son spectacle actuel s'intitule d'ailleurs Foie gras.

Écoutez l'humoriste Mariana Mazza parler de cette maladie avec les animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, vendredi, à La commission.