Transports, politique et sports: entre pannes de métro, appuis à la CAQ et Jeux de Milan

par 98.5

0:00
6:05

Entendu dans

La commission

le 9 février 2026 12:17

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Transports, politique et sports: entre pannes de métro, appuis à la CAQ et Jeux de Milan
La commission / Cogeco Média

Dans cet échange animé en ouverture de La commission, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reviennent sur l'accueil enthousiaste réservé à la délégation canadienne, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Milan. 

La discussion bifurque rapidement sur les enjeux de transport à Montréal, dénonçant une panne majeure sur la ligne jaune tout en comparant les coûts d'exploitation avantageux du métro face au REM, dont les garanties de rendement aux investisseurs sont critiquées.

Enfin, le duo analyse la course politique actuelle, notamment les appuis croissants pour Christine Fréchette et les prédictions électorales dans la circonscription de Chicoutimi.

Écoutez la discussion des Commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, en ouverture d'émission, lundi. 

