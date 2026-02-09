Dans cet échange animé en ouverture de La commission, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reviennent sur l'accueil enthousiaste réservé à la délégation canadienne, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Milan.

La discussion bifurque rapidement sur les enjeux de transport à Montréal, dénonçant une panne majeure sur la ligne jaune tout en comparant les coûts d'exploitation avantageux du métro face au REM, dont les garanties de rendement aux investisseurs sont critiquées.

Enfin, le duo analyse la course politique actuelle, notamment les appuis croissants pour Christine Fréchette et les prédictions électorales dans la circonscription de Chicoutimi.

Écoutez la discussion des Commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, en ouverture d'émission, lundi.