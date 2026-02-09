Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reçoivent le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière.

Ce dernier souligne un moment «historique» avec le début de la formation au port d'arme pour les 315 contrôleurs routiers du Québec à l'École nationale de police de Nicolet.

Cette mesure, réclamée depuis des années et appuyée par la CNESST, vise à assurer la sécurité des agents face aux délinquants du transport lourd et au crime organisé.

Le ministre aborde également l'enjeu du «camionnage au rabais» et réaffirme sa détermination à intensifier la lutte contre l'extorsion et l'intimidation sur les routes.

