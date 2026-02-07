Les Obama transformés en singes

La publication d’une vidéo portant sur le soi-disant trucage de l’élection présidentielle américaine de 2020 par Donald Trump fait particulièrement réagir.

Ce ne sont pas les propos conspirationnistes qui génèrent des critiques, mais le montage du couple Obama, transformé en singes, que l’on peut voir à la fin de la publication.

L’administration Trump a tenté de dédramatiser l’impact du message sans proférer aucune excuse avant de supprimer la vidéo.

Au sein du camp républicain, plusieurs élus, parfois proches du président, se sont dits révoltés.

Écoutez l’analyste spécialisé dans la politique américaine Guillaume Lavoie revenir sur le dossier, samedi, à l’émission de Jean-François Baril.

Il juge que ce parallèle raciste rappelle les moments les plus difficiles de la ségrégation aux États-Unis.