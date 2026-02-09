 Aller au contenu
Jeux de Milan
Les fameux desserts italiens

De Muffin Man à Tiramisu Man: la gourmandise virale des Jeux de Milan

par 98.5

0:00
2:43

Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 février 2026 09:05

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
De Muffin Man à Tiramisu Man: la gourmandise virale des Jeux de Milan
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

Après le buzz planétaire entourant les muffins de Paris en 2024, une nouvelle obsession culinaire s'empare des athlètes aux Jeux de Milan: le tiramisu et le gâteau fondant au chocolat du village olympique.

L'engouement est tel que les stocks s'épuisent en un clin d'œil, forçant les athlètes à se précipiter pour obtenir leur part de dessert.

Cette ferveur a donné naissance au successeur de Henrik Christiansen, le célèbre «Muffin Man» de Paris: le planchiste Jonas Hasler, désormais sacré «Tiramisu Man». 

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle explorer les coulisses gourmandes des Jeux de Milan, lundi, à Lagacé le matin.

Cette tendance offre une bouffée d'air frais et de légèreté sur les plateformes numériques, contrastant avec les discours plus polarisés qui entourent parfois les compétitions internationales.

