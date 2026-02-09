 Aller au contenu
Politique fédérale
Sept postes vacants

Nominations au Sénat: Mark Carney reviendra-t-il à la tradition?

par 98.5

0:00
5:24

Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 février 2026 08:19

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Nominations au Sénat: Mark Carney reviendra-t-il à la tradition?
La chronique politique de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Alors que sept postes sont actuellement vacants au Sénat, le bureau du premier ministre Mark Carney refuse de préciser comment les nouveaux sénateurs seront nommés.

Justin Trudeau avait rompu avec la tradition en instaurant un comité consultatif indépendant pour dépolitiser l'institution, mais selon les informations de Dimitri Soudas, Mark Carney envisagerait de revenir à l'ancienne méthode de nominations partisanes.

Le premier ministre, qui a «d'autres chats à fouetter» pour l'instant, doit décider s'il maintiendra le système de son prédécesseur ou s'il recommencera à nommer des sénateurs explicitement affiliés aux libéraux et aux conservateurs.

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas faire le point sur les coulisses du Parlement, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autre sujet abordé

Dimitri Soudas a d'ailleurs vivement critiqué la récente bévue du Commissariat aux langues officielles, qui a publié un message de la Saint-Valentin contenant un double sens grivois en français («Ma queue et mon cœur s'emballent»).

Pour le chroniqueur, cette erreur démontre que le message a été conçu en anglais («My tail and my heart»), puis traduit sans égard aux nuances linguistiques, une situation inacceptable pour l'organisme censé protéger la langue française.

