Spectacle de Green Day au Super Bowl

Green Day a ouvert les festivités du Super Bowl avec la chanson American Idiot dont certaines paroles ont été censurées par NBC en raison de critiques du groupe contre le gouvernement Trump et la police de l'immigration ICE.

Brandi Carlile a livré une interprétation poignante de America the Beautiful, suivie d’un hymne national aux accents jazz par Charlie Puth.

Le spectacle de la mi-temps, orchestré par Bad Bunny, a rendu un vibrant hommage à Porto Rico et aux victimes de l’ouragan Maria. L'artiste a battu un record d'audience avec 142,3 millions de téléspectateurs.

