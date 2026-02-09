 Aller au contenu
Jeux de Milan
Comment les athlètes repoussent les limites

La science derrière les prouesses du curling et du patinage

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 février 2026 09:57

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Martin Carli
Martin Carli
La science derrière les prouesses du curling et du patinage
En patinage artistique, la biomécanique des sauts repose sur la hauteur et la vitesse de rotation, avec une limite théorique de cinq tours. / Darryl Dyck / La Presse Canadienne

Le vulgarisateur scientifique Martin Carli lève le voile sur la physique complexe qui régit le curling et le patinage artistique.

On y apprend que les pierres de curling, sculptées dans un granit écossais unique et non poreux, glissent sur une glace «perlée» dont la friction est modifiée par le balayage. 

En patinage, l'exploit réside dans la biomécanique des sauts, où les athlètes doivent gérer leur centre de masse pour accélérer leur rotation en plein vol.

Au-delà de la force, ces sportifs de haut niveau doivent littéralement reprogrammer leur cerveau pour supprimer les réflexes naturels de déséquilibre et d'étourdissement.

Écoutez Martin Carli, docteur en science neurologique et co-animateur de Génial! à Télé-Québec, lundi, à Lagacé le matin

