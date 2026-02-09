Comment les athlètes repoussent les limites

Le vulgarisateur scientifique Martin Carli lève le voile sur la physique complexe qui régit le curling et le patinage artistique.

On y apprend que les pierres de curling, sculptées dans un granit écossais unique et non poreux, glissent sur une glace «perlée» dont la friction est modifiée par le balayage.

En patinage, l'exploit réside dans la biomécanique des sauts, où les athlètes doivent gérer leur centre de masse pour accélérer leur rotation en plein vol.

Au-delà de la force, ces sportifs de haut niveau doivent littéralement reprogrammer leur cerveau pour supprimer les réflexes naturels de déséquilibre et d'étourdissement.

Écoutez Martin Carli, docteur en science neurologique et co-animateur de Génial! à Télé-Québec, lundi, à Lagacé le matin.