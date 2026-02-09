Son père, claustrophobe, a fait le voyage à Milan

La Québécoise Valérie Maltais a remporté le bronze en patinage de vitesse longue piste sur 3000 mètres samedi aux Jeux de Milan.

Il s'agit d'une première médaille à cette compétition pour l'athlète de 35 ans originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La performance de Maltais, qui en est à ses cinquièmes et derniers Jeux, a été marquée par la présence émotive de ses parents, notamment son père qui a surmonté sa claustrophobie pour l’accompagner.

