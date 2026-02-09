Meurtre d’un enfant de 18 mois

Un éducateur a été reconnu coupable de meurtre au second degré sur un bambin de 18 mois après un drame survenu dans une garderie à L’Assomption en décembre 2023.

Tomy Carranza aurait avoué être sujet aux crises d’anxiété à cette époque et avoir consommé des boissons alcoolisées la veille et la journée des événements.

Il se souvient d'être entré dans une crise de panique et d’avoir secoué l’enfant de 18 mois une dizaine de secondes avant de le frapper.

Écoutez le journaliste Carl Marchand revenir sur les faits divers des derniers jours, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

