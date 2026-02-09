Polarisation des évènements sportifs

Le Super Bowl 2026 a mis en lumière la division au sein de la population américaine entre les partisans des messages progressistes portés par le chanteur portoricain Bad Bunny et les plus conservateurs opposés à sa venue.

Le chroniqueur Frédéric Labelle expose la fracture causée par les chambres d'écho numériques chez les Américains.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle, lundi, à l'émission Lagacé le matin.

Il revient aussi sur la publication de la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, qui a fait quelques pas de danse en hommage à Bad Bunny.

De leur côté, Marc Tanguay et Enrico Ciccone ont offert une performance d'acteur mémorable pour célébrer le Super Bowl.

Autre sujet abordé