Société
Polarisation des évènements sportifs

Comment les chambres d'écho divisent la population face au SuperBowl?

par

Lagacé le matin

le 9 février 2026 07:06

Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle

Le Super Bowl 2026 a mis en lumière la division au sein de la population américaine entre les partisans des messages progressistes portés par le chanteur portoricain Bad Bunny et les plus conservateurs opposés à sa venue.

Le chroniqueur Frédéric Labelle expose la fracture causée par les chambres d'écho numériques chez les Américains.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle, lundi, à l'émission Lagacé le matin.

Il revient aussi sur la publication de la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, qui a fait quelques pas de danse en hommage à Bad Bunny.

De leur côté, Marc Tanguay et Enrico Ciccone ont offert une performance d'acteur mémorable pour célébrer le Super Bowl.

Autre sujet abordé

  • La controverse entourant le skieur acrobatique Gus Kenworthy.  

