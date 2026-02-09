Québec et Ottawa

À l'occasion de sa chronique, lundi, Luc Ferrandez remet en cause la pertinence de certaines orientations économiques et industrielles du Québec et du Canada.

Qu'il s'agisse des investissements massifs dans la stratégie militaro-industrielle du gouvernement de Mark Carney ou du développement accéléré des centres de données au Québec, notre chroniqueur y voit des paris risqués qui ne répondent pas nécessairement aux menaces futures.

Écoutez son coup de gueule à ce sujet, lundi, à Lagacé le matin.

Il s'interroge particulièrement sur la pertinence de construire des sous-marins ou des bases navales face aux nouvelles formes de criminalité comme les cyberattaques et les vagues d'extorsion. Pour lui, le développement économique devrait plutôt s'appuyer sur l'innovation et les PME, comme cela s'est fait par le passé avec le succès de Bombardier ou des firmes de génie-conseil.