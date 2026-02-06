 Aller au contenu
«Le travail, c'est un concept de douleur [...] En échange, je te donne un salaire» -Luc Ferrandez

par 98.5

0:00
10:21

Entendu dans

Lagacé le matin

le 6 février 2026 09:12

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
«Le travail, c'est un concept de douleur [...] En échange, je te donne un salaire» -Luc Ferrandez
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

À l'occasion de sa chronique, Luc Ferrandez discute de la récente décision du gouvernement fédéral d'imposer un retour au bureau quatre jours par semaine.

Alors que Québec solidaire lance une pétition pour faire du télétravail un droit des travailleurs, le chroniqueur exprime une vive aversion pour ce concept, rappelant que le travail est fondamentalement une contrainte exercée en échange d'un salaire.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Selon lui, la conciliation travail-famille relève de la responsabilité personnelle et non de l'employeur, car ce dernier ne contrôle pas les choix de vie de ses employés, comme leur lieu de résidence.

Il concède toutefois que le télétravail peut-être un outil de gestion moderne pour attirer des talents performants.

Autre sujet traité:

  • Indemnités de départ des élus: Luc Ferrandez défend l'allocation de transition de Valérie Plante.

