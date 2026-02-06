À l'occasion de sa chronique, Luc Ferrandez discute de la récente décision du gouvernement fédéral d'imposer un retour au bureau quatre jours par semaine.

Alors que Québec solidaire lance une pétition pour faire du télétravail un droit des travailleurs, le chroniqueur exprime une vive aversion pour ce concept, rappelant que le travail est fondamentalement une contrainte exercée en échange d'un salaire.

Selon lui, la conciliation travail-famille relève de la responsabilité personnelle et non de l'employeur, car ce dernier ne contrôle pas les choix de vie de ses employés, comme leur lieu de résidence.

Il concède toutefois que le télétravail peut-être un outil de gestion moderne pour attirer des talents performants.

