Ouverture des Jeux de Milan: une cérémonie «hors norme»

Entendu dans

Lagacé le matin

le 6 février 2026 07:49

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Ouverture des Jeux de Milan: une cérémonie «hors norme» / Alessandra Tarantino / La Presse Canadienne

Les Jeux de Milan s'ouvrent officiellement vendredi en Italie, marquant le début d'une compétition où 207 athlètes canadiens, dont 49 Québécois, tenteront de s'illustrer.

Cette édition se distingue par une organisation éclatée sur un territoire de 22 000 kilomètres carrés, forçant la tenue d'une cérémonie d'ouverture simultanée sur quatre sites différents, une première dans l'histoire olympique.

À Milan, malgré la pluie des derniers jours, l'ambiance est à la fête pour accueillir les épreuves.

Écoutez l'envoyé spécial Philippe Bonneville aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

La fébrilité des parents d'athlètes

En marge des compétitions, l'émotion est palpable chez les proches des athlètes. La mère du skieur acrobatique Mikaël Kingsbury, Julie Thibaudeau, confie son immense fierté de voir son fils porter le drapeau canadien pour ses derniers Jeux.

De son côté, Danye Nadeau, mère de la hockeyeuse Marie-Philip Poulin, anticipe avec émotion les performances de sa fille, alors que son fils, Pierre-Alexandre, agit comme entraîneur pour l'équipe italienne.

Enfin, Pierre Boutin, père de la patineuse de vitesse Kim Boutin, tente de rester serein malgré l'intensité des courses à venir.

