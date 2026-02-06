 Aller au contenu
Société
Soutien aux personnes immigrantes

Mouvement des cœurs bleus: dénoncer les impacts de l’abolition du PEQ

par 98.5

0:00
5:27

Entendu dans

Lagacé le matin

le 6 février 2026 08:14

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Mouvement des cœurs bleus: dénoncer les impacts de l’abolition du PEQ
Patrick Lagacé / Cogeco Média

L’Union des municipalités du Québec lance le mouvement des cœurs bleus, une initiative qui vise à dénoncer les impacts de l’abolition du Programme de l’expérience québécoise (PEQ).

Les élus et citoyens à travers le Québec sont donc invités à porter un coeur bleu en soutien aux personnes immigrantes déjà établies au Québec et touchées par ces changements.

Écoutez le président de l'UMQ et maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il souligne une mobilisation inédite au Québec réunissant le patronat, des PME, des syndicats et des maires pour défendre les travailleurs immigrants temporaires, essentiels au développement économique régional.

Il critique la déconnexion des gouvernements Legault et Carney sur l’immigration, demande une clause de droits acquis pour les travailleurs déjà présents, et insiste sur l’urgence d’une collaboration provinciale-fédérale pour éviter un désastre économique dans les régions.

