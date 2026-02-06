La présence de la superstar portoricaine Bad Bunny au spectacle de la mi-temps du prochain Super Bowl promet d’être bien plus qu’une simple performance musicale.

Comme le souligne la chroniqueuse Catherine Brisson, ce moment marquera une étape historique pour la culture latine, puisque le spectacle sera entièrement présenté en espagnol.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Brisson aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Au-delà du rythme, l'artiste, reconnu pour ses positions engagées, compte porter un message fort en faveur de la diversité de genre et des droits des immigrants, transformant cette vitrine mondiale en une plateforme politique assumée.