Entièrement présenté en espagnol

Bad Bunny au Super Bowl: un spectacle politique et historique

Lagacé le matin

le 6 février 2026 08:46

Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Bad Bunny au Super Bowl: un spectacle politique et historique
La présence de la superstar portoricaine Bad Bunny au spectacle de la mi-temps du prochain Super Bowl promet d’être bien plus qu’une simple performance musicale. 

Comme le souligne la chroniqueuse Catherine Brisson, ce moment marquera une étape historique pour la culture latine, puisque le spectacle sera entièrement présenté en espagnol.

Au-delà du rythme, l'artiste, reconnu pour ses positions engagées, compte porter un message fort en faveur de la diversité de genre et des droits des immigrants, transformant cette vitrine mondiale en une plateforme politique assumée.

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

