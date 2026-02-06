Itinérance

Alors que Montréal traverse des épisodes de froid intense, le journaliste Hugo Meunier a mené une enquête de terrain pour Urbania afin de constater l'état des ressources offertes aux personnes itinérantes.
En s'immergeant dans le quotidien des campements et des haltes-chaleur, notamment à l'Hôtel-Dieu, il décrit des conditions d'accueil comme juge particulièrement précaires.
Écoutez le raconter son expérience au micro de Patrick Lagacé, vendredi, à l’émission Lagacé le matin.
«C’est la jungle, ça rote, ça pète, ça crie, ça s'obstine. [...] Tu peux compter sur les doigts de tes deux mains le nombre de secondes qu'il n'y a pas quelque chose qui te dérange.»