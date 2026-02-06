Itinérance

Alors que Montréal traverse des épisodes de froid intense, le journaliste Hugo Meunier a mené une enquête de terrain pour Urbania afin de constater l'état des ressources offertes aux personnes itinérantes.

En s'immergeant dans le quotidien des campements et des haltes-chaleur, notamment à l'Hôtel-Dieu, il décrit des conditions d'accueil comme juge particulièrement précaires.

Écoutez le raconter son expérience au micro de Patrick Lagacé, vendredi, à l’émission Lagacé le matin.