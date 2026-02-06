 Aller au contenu
Politique provinciale
Une tournure inattendue

Avenir de la fonderie Horne: Québec refile la patate chaude à Rouyn-Noranda

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 6 février 2026 07:21

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Louis Lacroix
Louis Lacroix
Avenir de la fonderie Horne: Québec refile la patate chaude à Rouyn-Noranda
La chronique politique de Louis Lacroix / Cogeco Média

Le dossier de la fonderie Horne a pris une tournure inattendue cette semaine, alors que le gouvernement Legault semble transférer la responsabilité de l’acceptabilité sociale du projet à la ville de Rouyn-Noranda.

Bien que Québec se dise prêt à offrir sept ans de prévisibilité à Glencore pour préserver les emplois, le bureau du premier ministre insiste sur le fait que la municipalité doit maintenant se prononcer sur l’acceptabilité du maintien des activités.

Cette position place le maire de Rouyn-Noranda, monsieur Gilles Chapadeau, dans une situation délicate. Ce dernier a d'ailleurs répondu par écrit à François Legault, soulignant que la ville ne possède ni l'expertise ni les données nécessaires pour évaluer les risques et les solutions possibles liés aux émissions polluantes.

Aux yeux de la municipalité, cette décision finale revient de plein droit au gouvernement provincial.

Écoutez le chroniqueur Louis Lacroix aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets traités:

  • Course à la chefferie de la CAQ : virulente sortie de Bernard Drainville;
  • Troisième lien: le débat s'enflamme entre les partisans de Drainville et de Fréchette;
  • Stratégie de Christine Fréchette: la candidate refuse désormais de participer aux débats optionnels;
  • Le premier ministre François Legault réfléchit sérieusement à terminer son mandat comme député de L'Assomption.

