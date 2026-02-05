Drainville dit que Fréchette est souvent hésitante

La bisbille à la course à la chefferie de la CAQ se poursuit alors que Bernard Drainville affirme que sa rivale Christine Fréchette était souvent hésitante et parfois incapable de prendre une décision dans plusieurs dossiers.

Le ministre de l'Environnement a également déclaré quelques jours plus tôt que faire partie de la CAQ impliquait automatiquement une position favorable au troisième lien, bien que son adversaire ait déclaré qu'elle souhaitait réfléchir avant de se positionner sur le sujet.

Écoutez Luc Ouellet, stratège politique et ancien conseiller politique de Jean Charest et de Brian Mulroney, en discuter jeudi, au micro de Philippe Cantin.