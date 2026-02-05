 Aller au contenu
Politique
Drainville dit que Fréchette est souvent hésitante

«C'est décevant de la part de Drainville d'avoir cette attitude» -Luc Ouellet

par 98.5

0:00
7:37

«C'est décevant de la part de Drainville d'avoir cette attitude» -Luc Ouellet
La bisbille à la course à la chefferie de la CAQ alors que Bernard Drainville affirme que sa rivale Christine Fréchette était souvent hésitante et parfois incapable de prendre une décision dans plusieurs dossiers. / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

La bisbille à la course à la chefferie de la CAQ se poursuit alors que Bernard Drainville affirme que sa rivale Christine Fréchette était souvent hésitante et parfois incapable de prendre une décision dans plusieurs dossiers. 

Le ministre de l'Environnement a également déclaré quelques jours plus tôt que faire partie de la CAQ impliquait automatiquement une position favorable au troisième lien, bien que son adversaire ait déclaré qu'elle souhaitait réfléchir avant de se positionner sur le sujet.

Écoutez Luc Ouellet, stratège politique et ancien conseiller politique de Jean Charest et de Brian Mulroney, en discuter jeudi, au micro de Philippe Cantin.

«C'est décevant de la part d'un politicien comme Bernard Drainville d'avoir cette attitude-là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'après lui, puis après madame Fréchette, la CAQ va demeurer un parti politique. Alors, je trouve qu'il a une drôle d'attitude. Et quand il arrive en disant: je ne comprends pas qu'elle consulte puis qu'elle réfléchisse, bien, je pense que les politiciens, c'est intéressant qu'ils réfléchissent avant de dire n'importe quoi. Alors, M. Drainville, on lui souhaite de réfléchir un peu plus, d'être moins émotif et arrogant.»

Luc Ouellet

