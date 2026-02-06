Assisterons-nous au Super Bowl le plus politique de l'histoire?

C'est dans quelques jours que se déroulera le Super Bowl LX à Santa Clara, en Californie. Ce duel opposera les Seahawks de Seattle aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Cette édition du Super Bowl se déroule dans un contexte de fortes tensions au sein de la société américaine. Même le spectacle de la mi-temps, assuré par Bad Bunny, divise énormément, particulièrement chez les républicains.

Ces derniers prévoient d'ailleurs la diffusion d'un spectacle de la mi-temps alternatif.

À quoi ressemble l'ambiance sur le terrain?

Écoutez le journaliste sportif Stéphane Cadorette, présent en Californie, faire le point sur l'ambiance qui règne sur le site du prochain Super Bowl.