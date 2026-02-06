Jean-Michel Bourque présente une chanson originale célébrant l’excellence des athlètes canadiens d’hiver.
Écoutez la composition originale du chroniqueur sportif, vendredi, à l'émission Lagacé le matin.
Jean-Michel Bourque présente une chanson originale célébrant l’excellence des athlètes canadiens d’hiver.
Écoutez la composition originale du chroniqueur sportif, vendredi, à l'émission Lagacé le matin.
Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.