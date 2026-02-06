 Aller au contenu
Jean-Michel Bourque célèbre l'excellence des athlètes canadiens en chanson

par 98.5

Lagacé le matin

le 6 février 2026 10:13

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Jean-Michel Bourque présente une chanson originale célébrant l’excellence des athlètes canadiens d’hiver.

Écoutez la composition originale du chroniqueur sportif, vendredi, à l'émission Lagacé le matin.

