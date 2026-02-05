Les jeunes propulsent le Tricolore vers le sommet

Les Canadiens de Montréal amorcent la pause des Jeux de Milan dans une forme splendide, occupant le deuxième rang de la division Atlantique, après avoir récolté neuf points sur dix lors de sa dernière séquence.

Selon Martin McGuire, depuis le retour du tournoi des 4 Nations l'an dernier, l'équipe joue à un rythme de 108 points par 83 matchs, une performance digne du top 5 de la ligue.

Malgré un manque d'expérience occasionnel, la synergie du groupe et l'apport des recrues confirment que la reconstruction porte ses fruits.

Écoutez Martin McGuire, analyste des matchs des Canadiens chez Cogeco Média, faire le bilan de la saison du CH avant la pause des Jeux de Milan, jeudi, au Québec maintenant avec Meeker Guerrier et Philippe Cantin.