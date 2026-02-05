 Aller au contenu
Les jeunes propulsent le Tricolore vers le sommet

Les Canadiens entrent dans la pause des Jeux de Milan avec un élan remarquable

par 98.5

0:00
6:40

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 5 février 2026 16:06

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Martin McGuire
Martin McGuire

et autres

Les Canadiens entrent dans la pause des Jeux de Milan avec un élan remarquable
Martin McGuire / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal amorcent la pause des Jeux de Milan dans une forme splendide, occupant le deuxième rang de la division Atlantique, après avoir récolté neuf points sur dix lors de sa dernière séquence.

Selon Martin McGuire, depuis le retour du tournoi des 4 Nations l'an dernier, l'équipe joue à un rythme de 108 points par 83 matchs, une performance digne du top 5 de la ligue.

Malgré un manque d'expérience occasionnel, la synergie du groupe et l'apport des recrues confirment que la reconstruction porte ses fruits.

Écoutez Martin McGuire, analyste des matchs des Canadiens chez Cogeco Média, faire le bilan de la saison du CH avant la pause des Jeux de Milan, jeudi, au Québec maintenant avec Meeker Guerrier et Philippe Cantin. 

«Les partisans du Canadien ont devant eux une très bonne équipe de hockey. Est-ce qu’elle manque parfois d’expérience ? Oui, c’est vrai, mais le potentiel est vraiment très bon.»

Martin McGuire



