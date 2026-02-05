Des lettres de rançon envoyées à des médias

La disparition de Nancy Guthrie, la mère de la présentatrice de l'émission américaine Today, continue de faire fortement réagir aux États-Unis.

La dame de 84 ans été kidnappée à son domicile au cours de la fin de semaine dernière.

La famille a publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour demander aux ravisseurs de donner des nouvelles de la femme qui souffre de plusieurs problèmes de santé et de lui permettre de retrouver ses proches.

Pendant ce temps, des lettres de rançons sont envoyées à des médias, mais les policiers doivent aussi composer avec de faux envois de personnes mal intentionnées cherchant à soutirer de l'argent à la famille déjà éplorée.

Le président Donald Trump a assuré que toute la force de police fédérale était derrière la famille Guthrie et le FBI offre maintenant une récompense de 50 000$ pour retrouver la femme.

Écoutez la chroniqueuse Valérie Beaudoin faire le point sur cette histoire qui secoue les États-Unis au micro de Philippe Cantin.

