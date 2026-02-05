 Aller au contenu
Politique internationale
Des lettres de rançon envoyées à des médias

Enlèvement de la mère d'une animatrice américaine: la famille lance un cri du coeur

par 98.5

0:00
6:38

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 5 février 2026 16:32

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Enlèvement de la mère d'une animatrice américaine: la famille lance un cri du coeur
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

La disparition de Nancy Guthrie, la mère de la présentatrice de l'émission américaine Today, continue de faire fortement réagir aux États-Unis.

La dame de 84 ans été kidnappée à son domicile au cours de la fin de semaine dernière.

La famille a publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour demander aux ravisseurs de donner des nouvelles de la femme qui souffre de plusieurs problèmes de santé et de lui permettre de retrouver ses proches.

Pendant ce temps, des lettres de rançons sont envoyées à des médias, mais les policiers doivent aussi composer avec de faux envois de personnes mal intentionnées cherchant à soutirer de l'argent à la famille déjà éplorée.

Le président Donald Trump a assuré que toute la force de police fédérale était derrière la famille Guthrie et le FBI offre maintenant une récompense de 50 000$ pour retrouver la femme.

Écoutez la chroniqueuse Valérie Beaudoin faire le point sur cette histoire qui secoue les États-Unis au micro de Philippe Cantin.

Autres sujets abordés

  • Hillary Clinton demande que son audience devant un comité du congrès soit télévisée;
  • Donald Trump continue de multiplier les déclarations. 

Vous aimerez aussi

Navires américains à Port-au-Prince: «Il y a probablement une visée politique»
La commission
Navires américains à Port-au-Prince: «Il y a probablement une visée politique»
0:00
7:44
«Nous sommes des adversaires, nous ne sommes pas des ennemis» -Dimitri Soudas
Le Québec maintenant
«Nous sommes des adversaires, nous ne sommes pas des ennemis» -Dimitri Soudas
0:00
5:54

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
La SAQ recommencera à vendre certains produits américains
Rattrapage
Recap de l'actualité politique
La SAQ recommencera à vendre certains produits américains
«L'image est ternie, on se le cachera pas» -Dominick Saillant
Rattrapage
Gavin McKenna face à des accusations
«L'image est ternie, on se le cachera pas» -Dominick Saillant
Nids-de-poule: Montréal lance un blitz de colmatage grâce à des contrats de gré à gré
Rattrapage
État pitoyable des rues
Nids-de-poule: Montréal lance un blitz de colmatage grâce à des contrats de gré à gré
«C'est un show italien, pour tout ce qu'on aime et qu'on aime moins»
Rattrapage
Cérémonie d'ouverture des Jeux de Milan
«C'est un show italien, pour tout ce qu'on aime et qu'on aime moins»
«C'est décevant de la part de Drainville d'avoir cette attitude» -Luc Ouellet
Rattrapage
Drainville dit que Fréchette est souvent hésitante
«C'est décevant de la part de Drainville d'avoir cette attitude» -Luc Ouellet
Les Canadiens entrent dans la pause des Jeux de Milan avec un élan remarquable
Rattrapage
Les jeunes propulsent le Tricolore vers le sommet
Les Canadiens entrent dans la pause des Jeux de Milan avec un élan remarquable
Vaste scandale de corruption: huit policiers arrêtés à Toronto
Rattrapage
Trahison du devoir
Vaste scandale de corruption: huit policiers arrêtés à Toronto
«Je suis content et reconnaissant de la chance que j'ai de faire ça» -Gab Bouchard
Rattrapage
Un troisième album pour l'artiste
«Je suis content et reconnaissant de la chance que j'ai de faire ça» -Gab Bouchard
«C'est bien accueilli, tout le monde attendait le retour d'une subvention»
Rattrapage
Secteur automobile: nouvelle stratégie de Carney
«C'est bien accueilli, tout le monde attendait le retour d'une subvention»
Jeux de Milan: «Les gens ont le goût de célébrer» -Bruno Deschênes
Rattrapage
Il assistera à de nombreuses compétitions
Jeux de Milan: «Les gens ont le goût de célébrer» -Bruno Deschênes
Gavin McKenna accusé de voies de fait graves
Rattrapage
Principal espoir au repêchage de la LNH
Gavin McKenna accusé de voies de fait graves
Des cérémonies partagées entre Milan et Cortina
Rattrapage
Cérémonie d'ouverture des Jeux de Milan-Cortina
Des cérémonies partagées entre Milan et Cortina
Le Québec pourrait-il perdre sa filière cuivre?
Rattrapage
Économie
Le Québec pourrait-il perdre sa filière cuivre?
La mère de l'animatrice de Today a disparu
Rattrapage
Disparition ou enlèvement?
La mère de l'animatrice de Today a disparu