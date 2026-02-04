Le nouveau logiciel pour gérer les pensions de vieillesse à Ottawa soulève la colère des fonctionnaires. D'autant plus que le coût de celui-ci s'est élevé à 6.6 milliards de dollars.
Écoutez Christine Normandin, leader à la Chambre des communes pour le Bloc Québécois, députée de Saint-Jean, en discuter au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«On a plusieurs questions au niveau du fonctionnement du programme. On paye cher pour quelque chose qui marche mal. Donc, on a des questions à poser sur plusieurs aspects. C'est pour ça qu'on a convoqué une réunion d'urgence dans un des comités de la Chambre, avec le soutien des conservateurs, pour faire la lumière sur ce qui se passe.»