 Aller au contenu
Arts et spectacles
La nouvelle comédie musicale

Évangéline: une fresque historique qui manque de rythme et d'émotion

par 98.5

0:00
5:05

Entendu dans

Lagacé le matin

le 6 février 2026 06:36

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Évangéline: une fresque historique qui manque de rythme et d'émotion
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

La nouvelle comédie musicale Évangéline, inspirée du poème de de Henry W. Longfellow et retraçant le drame de la Déportation des Acadiens de 1755, a connu sa grande première à la Place des Arts.

Bien que la production soit portée par des intentions nobles et une distribution de talent, incluant notamment Nathalie Simard et Olivier Dion, le spectacle peine à atteindre sa pleine maturité émotionnelle.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Brisson aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

La chroniqueuse souligne que malgré des éléments visuels impressionnants et des voix magnifiques, l'œuvre souffre de longueurs importantes et d'un manque de rythme flagrant sur plus de 2h30. La structure, jugée trop didactique, et les transitions laborieuses entre les nombreux tableaux empêchent l'émotion de véritablement passer la rampe.

«Malheureusement, le spectacle musical ne suscite pas autant l'émotion que j'aurais voulu. C'est une création qui est pleine de bonnes intentions, mais le spectacle n'est pas encore à maturité.»

Catherine Brisson

Vous aimerez aussi

Saison 4 de La Chronique de Bridgerton: succès ou flop?
Lagacé le matin
Saison 4 de La Chronique de Bridgerton: succès ou flop?
0:00
4:00
«Je suis content et reconnaissant de la chance que j'ai de faire ça» -Gab Bouchard
Le Québec maintenant
«Je suis content et reconnaissant de la chance que j'ai de faire ça» -Gab Bouchard
0:00
8:39

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Spécial «Super Bowl» | L'énigme du vendredi 6 février
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Super Bowl» | L'énigme du vendredi 6 février
PEQ: «L'entêtement obtus de la CAQ [...] devient chaque jour plus problématique»
Rattrapage
Tour d'horizon de l'actualité
PEQ: «L'entêtement obtus de la CAQ [...] devient chaque jour plus problématique»
Corruption à Toronto: huit policiers arrêtés pour des liens avec le crime organisé
Rattrapage
Un immense scandale
Corruption à Toronto: huit policiers arrêtés pour des liens avec le crime organisé
Jeux de Milan et Super Bowl: un week-end chargé de sports!
Rattrapage
Dès vendredi
Jeux de Milan et Super Bowl: un week-end chargé de sports!
Télé-Québec face aux géants du Web: «Nous ne nous battons pas à armes égales»
Rattrapage
Entrevue avec la PDG
Télé-Québec face aux géants du Web: «Nous ne nous battons pas à armes égales»
Le troisième lien: «C'est un projet pour quatre personnes...» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Un dossier qui s’apparente au monstre du loch Ness
Le troisième lien: «C'est un projet pour quatre personnes...» -Luc Ferrandez
Projet de loi 19: «On revient à la case zéro, ou à peu près»
Rattrapage
D'importants amendements à la loi 2
Projet de loi 19: «On revient à la case zéro, ou à peu près»
Caricatures générées par l'IA: une nouvelle tendance virale
Rattrapage
Un portrait satirique de soi-même
Caricatures générées par l'IA: une nouvelle tendance virale
L'Âme idéale: peut-on vivre le grand amour avec un fantôme?
Rattrapage
Mettant en vedette Magalie Lépine-Blondeau
L'Âme idéale: peut-on vivre le grand amour avec un fantôme?
Amende de 1700 dollars pour avoir kidnappé et abandonné le chat de son voisin
Rattrapage
À 11 kilomètres de sa résidence
Amende de 1700 dollars pour avoir kidnappé et abandonné le chat de son voisin
Une Québécoise nous raconte son quotidien de bénévole aux Jeux de Milan
Rattrapage
Chargée d'identifier les participants
Une Québécoise nous raconte son quotidien de bénévole aux Jeux de Milan
Jeux de Milan: est-ce que les cas de dopages sont toujours aussi présents?
Rattrapage
Malgré les avancées scientifiques
Jeux de Milan: est-ce que les cas de dopages sont toujours aussi présents?
Minneapolis: «La tension ne baisse pas: le ICE s'organise de plus en plus»
Rattrapage
Malgré le retrait de 700 agents
Minneapolis: «La tension ne baisse pas: le ICE s'organise de plus en plus»
Le député conservateur Jamil Jivani au cœur d’une controverse
Rattrapage
Une initiative personnelle
Le député conservateur Jamil Jivani au cœur d’une controverse