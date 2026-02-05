Une nouvelle mouture

La ministre de la Santé, Sonia Bélanger, a déposé le projet de loi 19 visant à abroger plusieurs dispositions normatives de la controversée loi 2, héritée de son prédécesseur Christian Dubé.

Cette nouvelle mouture, qui découle d'une entente avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), mise sur une réduction des mesures coercitives et des pénalités pour favoriser une meilleure collaboration entre les professionnels du réseau.

Écoutez la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

L'objectif affiché par Québec est de garantir qu'un demi-million de Québécois supplémentaires aient accès à un groupe de médecine de famille (GMF) ou à un médecin de famille d'ici le 30 juin 2026.

Pour y parvenir, la ministre souhaite accroître l'interdisciplinarité, notamment en permettant aux infirmières praticiennes spécialisées (IPS) d'inscrire et de suivre des patients de manière plus autonome au sein des GMF.

Autres sujets traités: