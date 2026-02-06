 Aller au contenu
Société
Tour d'horizon de l'actualité

PEQ: «L'entêtement obtus de la CAQ [...] devient chaque jour plus problématique»

par 98.5

0:00
23:27

Entendu dans

Lagacé le matin

le 6 février 2026 06:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf
PEQ: «L'entêtement obtus de la CAQ [...] devient chaque jour plus problématique»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, vendredi matin, Patrick Lagacé revient sur la grogne persistante de nombreux maires de région face à la décision de Québec de resserrer drastiquement l'accès au Programme de l'expérience québécoise (PEQ).

Cette mesure, qui complique l'obtention de la résidence permanente pour les travailleurs étrangers temporaires, est perçue par plusieurs élus comme un frein direct au développement économique et démographique de leurs communautés.

L'animateur souligne le contraste frappant entre l'entêtement du gouvernement caquiste dans ce dossier et son obsession pour le projet de troisième lien à Québec, qu'il qualifie de «bebelle politique» coûteuse et déconnectée des besoins réels en infrastructures.

Lagacé déplore que le ministre Jean-François Roberge fasse la «sourde oreille» aux cris du cœur provenant des régions, préférant prioriser des gains politiques plutôt que de s'attaquer à la crise de main-d'œuvre qui menace la survie de certains commerces et services essentiels, comme les garderies.

«L'entêtement obtus du gouvernement caquiste à ne pas reconnaître l'importance fondamentale et même systémique des travailleurs étrangers dans le fonctionnement de l'économie québécoise devient chaque jour de plus en plus problématique.»

Patrick Lagacé

Autres sujets traités:

  • Jeux de Milan: cérémonie d'ouverture vendredi après-midi en Italie;
  • Santé publique: signalement de deux cas de rougeole au Québec;
  • Ottawa exige désormais que les employés soient présents au bureau quatre à cinq jours par semaine;
  • Subventions aux véhicules électriques: le gouvernement Carney rétablit les incitatifs financiers;
  • Défense nationale: les investissements massifs en défense coûteront 63 milliards $ de plus au déficit canadien;
  • Un scandale majeur de corruption secoue Toronto;
  • Russie et Ukraine: un haut gradé du renseignement russe blessé par balle à Moscou;
  • Donald Trump menacerait d'utiliser les forces fédérales lors des élections de mi-mandat dans certaines villes démocrates;
  • Le journaliste Hugo Meunier témoigne de l'expérience brutale et dangereuse des sans-abri dormant dans des tentes.

