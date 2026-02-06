Dès vendredi

Les prochains jours s'annoncent chargés pour les amateurs de sport avec le coup d'envoi des Jeux de Milan et la tenue du Super Bowl LX.

La cérémonie d'ouverture, prévue ce vendredi après-midi, promet d'être plus consensuelle que celle de Paris, avec un défilé décentralisé sur quatre sites pour réduire les coûts.

Le Canada, représenté par ses porte-drapeaux Mikaël Kingsbury et Marielle Thompson, vise une récolte ambitieuse de 20 à 30 médailles.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

