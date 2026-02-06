 Aller au contenu
Sports
Dès vendredi

Jeux de Milan et Super Bowl: un week-end chargé de sports!

par 98.5

0:00
7:09

Entendu dans

Lagacé le matin

le 6 février 2026 05:49

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Jeux de Milan et Super Bowl: un week-end chargé de sports!
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les prochains jours s'annoncent chargés pour les amateurs de sport avec le coup d'envoi des Jeux de Milan et la tenue du Super Bowl LX.

La cérémonie d'ouverture, prévue ce vendredi après-midi, promet d'être plus consensuelle que celle de Paris, avec un défilé décentralisé sur quatre sites pour réduire les coûts.

Le Canada, représenté par ses porte-drapeaux Mikaël Kingsbury et Marielle Thompson, vise une récolte ambitieuse de 20 à 30 médailles.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets traités:

  • Prévisions du Super Bowl: les experts favorisent légèrement les Seahawks;
  • Un parcours de rédemption pour Sam Darnold;
  • Victoire des Sénateurs contre les Flyers;
  • Une blague de Brady Tkachuk à l'endroit de Claude Giroux en plein match.

