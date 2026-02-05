Entrevue avec la PDG

L'actuelle PDG de Télé-Québec, Marie Collin, quittera ses fonctions après dix ans à la tête de la chaîne de télévision publique. Une décennie au cours de laquelle le monde des télécommunications a profondément évolué.

Est-ce que la télé publique québécoise a un bel avenir?

Peut-elle survivre dans un monde où les GAFAM ne font que gagner en influence?

Écoutez la présidente directrice-générale de Télé-Québec, Marie Collin, aborder les défis qui attendent la télé québécoise au micro de Patrick Lagacé.