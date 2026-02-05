Entrevue avec la PDG

L'actuelle PDG de Télé-Québec, Marie Collin, quittera ses fonctions après dix ans à la tête de la chaîne de télévision publique. Une décennie au cours de laquelle le monde des télécommunications a profondément évolué.
Est-ce que la télé publique québécoise a un bel avenir?
Peut-elle survivre dans un monde où les GAFAM ne font que gagner en influence?
Écoutez la présidente directrice-générale de Télé-Québec, Marie Collin, aborder les défis qui attendent la télé québécoise au micro de Patrick Lagacé.
«On est dans une véritable guerre de l'attention avec les réseaux sociaux. Malheureusement, les législateurs canadiens ne sont pas intervenus il y a dix ans, au moment où ils auraient dû le faire. En ce moment, tous les diffuseurs canadiens, qu'ils soient privés ou publics, se débattent pour conserver l'attention des citoyens. Dans le cas de Télé-Québec, il est primordial de garder un lien avec les jeunes et notre culture. Est-ce que la loi du ministre Lacombe sur la découvrabilité saura donner un élan ? Peut-être. Mais honnêtement, en ce moment, nous ne nous battons pas à armes égales.»