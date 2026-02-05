Jeremy Filosa dresse un bilan exhaustif de l'actualité sportive, marqué par l'ouverture de l'organisation des Canadiens de Montréal à des transactions «agressives», sans toutefois hypothéquer son avenir.

Un récent sondage révèle que Houston et Québec sont les destinations d'expansion favorites des joueurs de la LNH.

L'actualité judiciaire s'invite aussi avec l'agression physique impliquant le jeune espoir Gavin McKenna.

Écoutez Filosa en rafale, journaliste sportif à Cogeco Média, jeudi, à Bonsoir les sportifs avec Jérémie Rainville.

Enfin, Jeremy Filosa rend un hommage vibrant et émouvant à son ami Vassili Cremanzidis, figure respectée du soccer montréalais et ancien du CF Montréal, décédé subitement d'un cancer à l'âge de 36 ans.