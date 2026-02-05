 Aller au contenu
Filosa en rafale

Expansion dans la LNH: Québec au sommet des préférences des joueurs

par 98.5

0:00
15:27

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 5 février 2026 21:26

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Expansion dans la LNH: Québec au sommet des préférences des joueurs
Filosa en rafale / Cogeco Média

Jeremy Filosa dresse un bilan exhaustif de l'actualité sportive, marqué par l'ouverture de l'organisation des Canadiens de Montréal à des transactions «agressives», sans toutefois hypothéquer son avenir.

Un récent sondage révèle que Houston et Québec sont les destinations d'expansion favorites des joueurs de la LNH.

L'actualité judiciaire s'invite aussi avec l'agression physique impliquant le jeune espoir Gavin McKenna. 

Écoutez Filosa en rafale, journaliste sportif à Cogeco Média, jeudi, à Bonsoir les sportifs avec Jérémie Rainville. 

Enfin, Jeremy Filosa rend un hommage vibrant et émouvant à son ami Vassili Cremanzidis, figure respectée du soccer montréalais et ancien du CF Montréal, décédé subitement d'un cancer à l'âge de 36 ans.

