Trahison du devoir

Un séisme secoue le service de police de Toronto à la suite de l'arrestation de sept policiers actifs et d'un retraité dans une vaste affaire de corruption.

L'enquête, nommée «Projet South» et impliquant plus de 400 agents, a révélé des liens troublants avec le crime organisé.

Les accusés auraient échangé des informations confidentielles ayant mené à des crimes graves, tels que du trafic de drogue, de l'extorsion et des complots de meurtre.

Le chef de la police de York qualifie cette affaire de «choquante», alors que la mairesse Olivia Chow reconnaît que rétablir la confiance du public sera un défi colossal.

