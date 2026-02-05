 Aller au contenu
Justice et faits divers
Trahison du devoir

Vaste scandale de corruption: huit policiers arrêtés à Toronto

par 98.5

0:00
5:47

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 5 février 2026 15:52

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Vaste scandale de corruption: huit policiers arrêtés à Toronto
Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Un séisme secoue le service de police de Toronto à la suite de l'arrestation de sept policiers actifs et d'un retraité dans une vaste affaire de corruption.

L'enquête, nommée «Projet South» et impliquant plus de 400 agents, a révélé des liens troublants avec le crime organisé.

Les accusés auraient échangé des informations confidentielles ayant mené à des crimes graves, tels que du trafic de drogue, de l'extorsion et des complots de meurtre.

Le chef de la police de York qualifie cette affaire de «choquante», alors que la mairesse Olivia Chow reconnaît que rétablir la confiance du public sera un défi colossal.

Écoutez Bénédicte Lebel, chroniqueuse judiciaire à Lagacé le matin, décrire le tout au micro de Philippe Cantin. 

«C'est du rarement vu [...] le chef du service de police de Toronto disait que c'est l'affaire interne la plus préoccupante et la plus importante qu'il a connue en 35 ans de mandat.»

Bénédicte Lebel

