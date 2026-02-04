Malgré une blessure sérieuse, l’athlète américaine Lindsey Vonn a déclaré mardi qu’elle participera aux Jeux de Milan.
Elle a pourtant subi une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou gauche la semaine dernière, une blessure sérieuse.
En point de presse, elle a déclaré garder la tête haute et vouloir faire de son mieux, soulignant qu’on ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir tout essayé.
Écoutez Jean-Michel Bourque parler de cette décision surprenante de l’athlète de 41 ans au micro de Patrick Lagacé.
«C’est complètement fou. Je ne sais même pas comment c’est humainement possible de participer à une épreuve avec une blessure aussi sérieuse.»
Autre sujet abordé
- Le CH affronte les Jets de Winnipeg mercredi soir, dernier match avant la pause des Jeux de Milan.