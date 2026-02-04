Malgré une blessure sérieuse, l’athlète américaine Lindsey Vonn a déclaré mardi qu’elle participera aux Jeux de Milan.

Elle a pourtant subi une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou gauche la semaine dernière, une blessure sérieuse.

En point de presse, elle a déclaré garder la tête haute et vouloir faire de son mieux, soulignant qu’on ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir tout essayé.

Écoutez Jean-Michel Bourque parler de cette décision surprenante de l’athlète de 41 ans au micro de Patrick Lagacé.