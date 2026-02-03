Sécurité du CH sur la route

Arrivés dans un Minneapolis sous haute tension en raison des activités de la police de l'immigration (ICE), les joueurs du Canadien ont reçu des consignes de sécurité strictes pour leurs déplacements.

Martin McGuire rapporte que la direction de l'équipe a demandé aux joueurs de rester à l'hôtel ou à proximité immédiate dans un périmètre sécurisé.

Il souligne que de telles recommandations de confinement sont rarissimes en temps normal dans la LNH.

Sur la glace, le Tricolore a subi une défaite frustrante en prolongation contre le Wild, marquée par des décisions arbitrales contestées, mais l'équipe se tourne déjà vers Winnipeg avec l'espoir de conclure son voyage de façon positive avant la pause olympique.

