Sports
Sécurité du CH sur la route

Minneapolis: Martin McGuire décrit un climat «traumatisant» pour les citoyens

le 3 février 2026 09:01

Martin McGuire
Martin McGuire
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Minneapolis: Martin McGuire décrit un climat «traumatisant» pour les citoyens
Martin McGuire / Cogeco Média

Arrivés dans un Minneapolis sous haute tension en raison des activités de la police de l'immigration (ICE), les joueurs du Canadien ont reçu des consignes de sécurité strictes pour leurs déplacements.

Martin McGuire rapporte que la direction de l'équipe a demandé aux joueurs de rester à l'hôtel ou à proximité immédiate dans un périmètre sécurisé. 

Il souligne que de telles recommandations de confinement sont rarissimes en temps normal dans la LNH.

Sur la glace, le Tricolore a subi une défaite frustrante en prolongation contre le Wild, marquée par des décisions arbitrales contestées, mais l'équipe se tourne déjà vers Winnipeg avec l'espoir de conclure son voyage de façon positive avant la pause olympique.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens à Cogeco Média, témoigner de son passage au Minnesota, à Lagacé le matin. 

