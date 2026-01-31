 Aller au contenu
Politique internationale
Politique américaine

Dossier Epstein: «Le président Trump essaye d’acheter du temps»

par 98.5

0:00
8:26

Entendu dans

Signé Lévesque

le 31 janvier 2026 08:20

Avec

Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Dossier Epstein: «Le président Trump essaye d’acheter du temps»
Le président américain Donald Trump. / The Associated Press / Evan Vucci

Trois millions de documents issus des fameux dossiers Epstein ont été dévoilés vendredi aux États-Unis, ce qui ne représenterait même pas la moitié du dossier qui devrait déjà avoir été rendu public.

Dans ce qui a été dévoilé, rien ne relie encore le président américain Donald Trump aux activités illégales qui étaient organisées par l’homme d'affaires reconnu coupable de pédocriminalité.

Écoutez le chroniqueur spécialisé dans la politique américaine Guillaume Lavoie revenir sur l’affaire, samedi, au micro de Denis Lévesque.

Selon lui, le président américain tente de limiter la diffusion des documents du dossier Epstein avant la prochaine élection de mi-mandat pour limiter les impacts politiques.

«Pour l'instant, les démocrates n'ont pas réussi à mettre le grappin sur cet enjeu-là d'une manière cohérente pour en faire véritablement quelque chose [...] Puis ici, le président Trump essaie de gagner du temps. On va voir à quel point il étire ça pour essayer de se rendre après les élections de mi-mandat.»

Guillaume Lavoie

Autre sujet abordé:

  • Donald Trump menace Bombardier pour nuire au Canada.

Vous aimerez aussi

Des liens troublants entre l'administration Trump et les séparatistes albertains
Lagacé le matin
Des liens troublants entre l'administration Trump et les séparatistes albertains
0:00
7:40
L'accès aux soins de plus en plus difficile à Haïti
La commission
L'accès aux soins de plus en plus difficile à Haïti
0:00
5:57

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
«Une déconnexion entre les militants conservateurs et l'électorat en général»
Rattrapage
Vote de confiance pour Pierre Poilievre
«Une déconnexion entre les militants conservateurs et l'électorat en général»
Les options végétariennes bientôt obligatoires dans nos institutions?
Rattrapage
Pour des raisons environnementales
Les options végétariennes bientôt obligatoires dans nos institutions?
Est-ce que les réseaux sociaux mettent trop de pression sur les parents?
Rattrapage
Image de la famille parfaite
Est-ce que les réseaux sociaux mettent trop de pression sur les parents?
«On a l’impression d’être dans une fiction, pas un documentaire»
Rattrapage
Film de Melania Trump
«On a l’impression d’être dans une fiction, pas un documentaire»
Après des problèmes de voix, Bruno Pelletier reprend sa tournée
Rattrapage
En spectacle partout au Québec
Après des problèmes de voix, Bruno Pelletier reprend sa tournée
Arrestation d’un journaliste au Minnesota: «Une mascarade à n’en plus finir»
Rattrapage
Droit de la presse bafoué
Arrestation d’un journaliste au Minnesota: «Une mascarade à n’en plus finir»
Un voyage scolaire annulé en raison des tensions politiques à Cuba
Rattrapage
Le tour des régions
Un voyage scolaire annulé en raison des tensions politiques à Cuba
Bientôt le cap des 90 points pour Nick Suzuki?
Rattrapage
Prouesses du Tricolore
Bientôt le cap des 90 points pour Nick Suzuki?
Macaulay Culkin rend hommage à l’actrice Catherine O’Hara
Rattrapage
Décédée à l'âge de 71 ans
Macaulay Culkin rend hommage à l’actrice Catherine O’Hara
Le film de Melania Trump déclenche «un festival de moqueries»
Rattrapage
Réseaux sociaux
Le film de Melania Trump déclenche «un festival de moqueries»
«Ce qui est important, c'est de convaincre la population canadienne»
Rattrapage
Pierre Poilievre soutenu par son parti
«Ce qui est important, c'est de convaincre la population canadienne»
Folichoneries: un film qui fait voir les couples ouverts différemment
Rattrapage
Cinéma québécois
Folichoneries: un film qui fait voir les couples ouverts différemment
Match décisif pour les Canadiens contre les Sabres
Rattrapage
Côte à côte au classement
Match décisif pour les Canadiens contre les Sabres
«Cette semaine, ça a été la pire séquence pour le REM»
Rattrapage
Le service perturbé à plusieurs reprises
«Cette semaine, ça a été la pire séquence pour le REM»