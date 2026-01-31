Trois millions de documents issus des fameux dossiers Epstein ont été dévoilés vendredi aux États-Unis, ce qui ne représenterait même pas la moitié du dossier qui devrait déjà avoir été rendu public.

Dans ce qui a été dévoilé, rien ne relie encore le président américain Donald Trump aux activités illégales qui étaient organisées par l’homme d'affaires reconnu coupable de pédocriminalité.

Écoutez le chroniqueur spécialisé dans la politique américaine Guillaume Lavoie revenir sur l’affaire, samedi, au micro de Denis Lévesque.

Selon lui, le président américain tente de limiter la diffusion des documents du dossier Epstein avant la prochaine élection de mi-mandat pour limiter les impacts politiques.