Le projet de troisième lien entre Québec et Lévis provoque une onde de choc au sein du gouvernement Legault, transformant la course à la chefferie de la CAQ en véritable «ring de boxe».

Après que Christine Fréchette ait exprimé le besoin de «réfléchir» et de consulter la population, le premier ministre François Legault et Bernard Drainville ont vivement réagi, rappelant que l’adhésion au projet est une condition sine qua non pour être membre du parti.

Nathalie Normandeau dénonce une pression paternaliste visant à museler la ministre, tandis que Luc Ferrandez souligne l'absence de fondements d'experts derrière ce projet qu'il qualifie de purement politique et budgétairement risqué.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez réagir à aux points chauds de l'actualité, mercredi à La commission.