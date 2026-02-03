 Aller au contenu
Économie
Garantir des prêts pour l'innovation militaire

Défense mondiale: Montréal lorgne le siège d’une future banque internationale

par 98.5

0:00
7:31

Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 février 2026 07:29

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

L'idée de créer une institution financière internationale dédiée au réarmement fait son chemin, et Montréal est déjà sur les rangs pour l'accueillir.

Dans un monde de plus en plus instable, marqué par le retour de Donald Trump et l’invasion de l’Ukraine, les pays de l’OTAN envisagent la création de la «Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience». 

Cette institution viserait à garantir des prêts pour l'innovation militaire, un secteur souvent boudé par les banques traditionnelles.

Marie-Ève Fournier souligne que Montréal possède tous les atouts (aérospatiale, IA, secteur financier) pour accueillir le siège social et ses 3 500 emplois potentiels. 

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mardi, à Lagacé le matin

«Aujourd'hui, le Canada et les autres pays de l'OTAN veulent un outil financier pour soutenir leurs efforts de réarmement, parce que c'est quelque chose qui coûte très, très cher.»

Marie-Eve Fournier

Autres sujets abordés: 

  • Les 2 milliards $ en chèques gouvernementaux non encaissés et la pertinence des prêts REER.

