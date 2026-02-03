L'idée de créer une institution financière internationale dédiée au réarmement fait son chemin, et Montréal est déjà sur les rangs pour l'accueillir.

Dans un monde de plus en plus instable, marqué par le retour de Donald Trump et l’invasion de l’Ukraine, les pays de l’OTAN envisagent la création de la «Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience».

Cette institution viserait à garantir des prêts pour l'innovation militaire, un secteur souvent boudé par les banques traditionnelles.

Marie-Ève Fournier souligne que Montréal possède tous les atouts (aérospatiale, IA, secteur financier) pour accueillir le siège social et ses 3 500 emplois potentiels.

