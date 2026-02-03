Le SPAL renforce sa présence près des écoles

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil a décidé de renforcer sa présence près des écoles en raison de l’augmentation fulgurante des crimes violents commis par des adolescents.

La violence juvénile est en augmentation dans les territoires urbains et la situation est particulièrement dans le secteur de Longueuil et de Brossard. La police a d’ailleurs dévoilé lundi qu’un suspect sur cinq arrêté sur le territoire est âgé de 12 à 17 ans.

Les jeunes ont toujours été turbulents, mais qu’est-ce qui a changé pour que la situation devienne aussi problématique aujourd’hui?

Écoutez Patrick Bélanger, directeur du Service de police de l’agglomération de Longueuil, au micro de Patrick Lagacé.