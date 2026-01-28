Une modernisation qui était devenue inévitable

Le virage informatique de la Commission de la construction du Québec (CCQ) traverse une zone de turbulences.

Depuis le lancement de la première phase le 12 janvier dernier, de nombreuses entreprises dénoncent des dysfonctionnements majeurs dans le nouveau portail.

Ce projet, dont la première portion est estimée à 363 millions $, affiche déjà des dépassements de coûts de près de 30%.

Écoutez la PDG de la CCQ, Audrey Murray, aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Audrey Murray, reconnaît l'anxiété des clients, mais assure que la plateforme est fonctionnelle et que des correctifs sont apportés en temps réel, notamment pour les logiciels comptables externes.

La PDG précise que 80% des rapports mensuels attendus pour le 30 janvier ont déjà été reçus.

Elle rappelle que la modernisation était devenue inévitable, puisque certains systèmes de la Commission dataient de plus de 40 ans et ne permettaient même pas l'accès via un téléphone cellulaire.

Pour pallier les difficultés techniques actuelles, 300 personnes ont été ajoutées au service à la clientèle et la CCQ s'engage à ne facturer aucune pénalité de retard si celui-ci est dû à un enjeu technique.