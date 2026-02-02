Roxane Milot tentera de succéder à Manon Massé

La présidente de Québec solidaire (QS), Roxane Milot, a annoncé sa candidature dans la circonscription de Sainte-Marie–Saint-Jacques pour succéder à Manon Massé, qui s’est retirée de la vie politique à l'automne 2025 en raison de problèmes de santé.
Écoutez Manon Massé, députée de Québec solidaire pour Sainte-Marie-Saint-Jacques, et Roxane Milot, qui tentera de lui succéder dans la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques, en discuter lundi, au micro de Philippe Cantin.
«Quand Manon m'a demandé de prendre le flambeau, premièrement, j'ai été terrorisée. Mais quand je vois l'état de la société québécoise, le grand virage à droite où les partis semblent compétitionner avec des mesures qui excluent, discriminent et fragilisent à la fois notre tissu et notre filet social, je me suis dit qu’il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Manon, visiblement, voit quelque chose en moi. Et moi, je me suis dit que je vais essayer de relever le défi.»