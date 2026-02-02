Roxane Milot tentera de succéder à Manon Massé

La présidente de Québec solidaire (QS), Roxane Milot, a annoncé sa candidature dans la circonscription de Sainte-Marie–Saint-Jacques pour succéder à Manon Massé, qui s’est retirée de la vie politique à l'automne 2025 en raison de problèmes de santé.

Écoutez Manon Massé, députée de Québec solidaire pour Sainte-Marie-Saint-Jacques, et Roxane Milot, qui tentera de lui succéder dans la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques, en discuter lundi, au micro de Philippe Cantin.