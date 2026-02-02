 Aller au contenu
Société
Nids-de-poule à Montréal

«Les véhicules sont de plus en plus lourds» -Benoit Charette

par 98.5

0:00
8:31

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 février 2026 16:27

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Benoit Charette
Benoit Charette
«Les véhicules sont de plus en plus lourds» -Benoit Charette
Benoit Charette / Cogeco Média

La situation des nids-de-poule a atteint des sommets cet hiver. Cogeco media a appris qu’un contrat avec une firme privée chargée de réparer la chaussée n'a pas été renouvelé.

On apprend aussi par Le Journal de Montréal que les plaintes liées aux nids-de-poule logées au service 311 n’ont jamais été aussi nombreuses. En janvier seulement, 4144 signalements ont été faits.

Et ce midi, à La commission, la mairesse de Montréal, Soraya, Martinez Ferrada, a réagi en affirmant que toutes les solutions sont en cours d’évaluation pour accélérer les réparations.

Écoutez à ce sujet Benoit Charette, chroniqueur automobile, auteur du livre L’annuel de l’automobile et animateur du balado Ça tient la route, avec Philippe Cantin.

Ce dernier estime qu'une raison particulière explique les multiplications des nids-de-poule.

«Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de véhicules sur la route et les véhicules sont de plus en plus lourds. Et ça, ça mène à des conséquences sur le réseau. Tous les véhicules qui sont devenus des VUS, c'est beaucoup plus pesant que les anciennes berlines. Les véhicules électriques sont plus lourds. Il y a beaucoup, beaucoup de camions sur la route. Ça aussi, c'est très lourd.»

Benoit Charette

