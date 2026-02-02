Nids-de-poule à Montréal

La situation des nids-de-poule a atteint des sommets cet hiver. Cogeco media a appris qu’un contrat avec une firme privée chargée de réparer la chaussée n'a pas été renouvelé.

On apprend aussi par Le Journal de Montréal que les plaintes liées aux nids-de-poule logées au service 311 n’ont jamais été aussi nombreuses. En janvier seulement, 4144 signalements ont été faits.

Et ce midi, à La commission, la mairesse de Montréal, Soraya, Martinez Ferrada, a réagi en affirmant que toutes les solutions sont en cours d’évaluation pour accélérer les réparations.

Écoutez à ce sujet Benoit Charette, chroniqueur automobile, auteur du livre L’annuel de l’automobile et animateur du balado Ça tient la route, avec Philippe Cantin.

Ce dernier estime qu'une raison particulière explique les multiplications des nids-de-poule.