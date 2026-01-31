Le hockey des Canadiens

Les Canadiens disputent un autre match de quatre points, samedi, alors qu'ils affrontent les Sabres de Buffalo, qui sont méconnaissables cette saison, pour la troisième position dans la division atlantique.

Kirby Dach remplacera Alexandre Texier à l'aile du premier trio. Ce dernier est incommodé par la même blessure à l'aine qui l'a tenue à l'écart du jeu au début du mois de janvier.

Écoutez l'analyse d'avant-match de la rencontre Canadiens-Sabres, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé.