 Aller au contenu
Hockey
Rare combat impliquant les deux gardiens

Un match extérieur qui a marqué l'histoire à Tampa Bay

par 98.5

0:00
5:17

Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 février 2026 05:51

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Un match extérieur qui a marqué l'histoire à Tampa Bay
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Le match extérieur de la LNH entre les Bruins de Boston et le Lightning de Tampa Bay a marqué l'histoire par son intensité et son ambiance unique, dimanche soir.

Disputée au Raymond James Stadium sous une température inhabituellement fraîche de 6 degrés Celsius, la rencontre a atteint son paroxysme lors d'un rare combat impliquant les deux gardiens, Andreï Vasilevskiy et Jeremy Swayman.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Alors que les Bruins menaient 5-1, le Lightning a orchestré une remontée spectaculaire pour l'emporter 6 à 5 en tirs de barrage.

Autres sujets traités:

  • Victoire de 4 à 2 des Canadiens contre les Sabres samedi grâce à deux buts de Cole Caufield;
  • CF Montréal: le gardien québécois Jonathan Sirois serait échangé au FC Dallas;
  • Insolite: le boxeur Jarrell Miller a perdu sa perruque en plein combat au Madison Square Garden;
  • Tennis: Carlos Alcaraz a remporté les Internationaux d'Australie lors d'une finale spectaculaire.

Vous aimerez aussi

Victoire contre les Sabres: «On était fatigants à jouer contre» -Martin St-Louis
Signé Lévesque
Victoire contre les Sabres: «On était fatigants à jouer contre» -Martin St-Louis
0:00
6:02
Dobes sera devant le filet face aux Sabres
Signé Lévesque
Dobes sera devant le filet face aux Sabres
0:00
2:29

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Une histoire d'amour enflamme le Centre Bell et les réseaux sociaux
Rattrapage
Après une simple petite blague
Une histoire d'amour enflamme le Centre Bell et les réseaux sociaux
Spécial «Super Bowl» | L'énigme du lundi 2 février
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Super Bowl» | L'énigme du lundi 2 février
La politique s’invite à la cérémonie des Grammys
Rattrapage
68e cérémonie
La politique s’invite à la cérémonie des Grammys
Gildan: «Des gens riches qui trouvent toujours le moyen de fourrer le public»
Rattrapage
Démêlés avec le fisc québécois
Gildan: «Des gens riches qui trouvent toujours le moyen de fourrer le public»
Relation secrète entre avocats: un procès pour trafic de drogue avorté
Rattrapage
Une affaire judiciaire stupéfiante
Relation secrète entre avocats: un procès pour trafic de drogue avorté
«Personne n’a applaudi dans l’avion [...] À ça, je dis bravo!» -Frédéric Labelle
Rattrapage
Les humeurs de Fred
«Personne n’a applaudi dans l’avion [...] À ça, je dis bravo!» -Frédéric Labelle
Gouverneure générale: «Rire du monde pour 200 000 piastres, je signe où?»
Rattrapage
Le bac à nouvelles
Gouverneure générale: «Rire du monde pour 200 000 piastres, je signe où?»
Jakub Dobes et l’effet Marco Marciano: un gardien transformé au Centre Bell
Rattrapage
Victoire écrasante du CH sur l'Avalanche
Jakub Dobes et l’effet Marco Marciano: un gardien transformé au Centre Bell
«Trump a une sorte de colère contre le Canada qui dure depuis au moins un mois»
Rattrapage
Menaces de clouer les avions Bombardier au sol
«Trump a une sorte de colère contre le Canada qui dure depuis au moins un mois»
Vision du Canada de Mark Carney: «Cette réinvention de l'histoire est fausse»
Rattrapage
Déconnexion des élites fédéralistes?
Vision du Canada de Mark Carney: «Cette réinvention de l'histoire est fausse»
Jour de la marmotte: Fred Junior prêt pour sa prédiction en Gaspésie
Rattrapage
Lagacé le matin
Jour de la marmotte: Fred Junior prêt pour sa prédiction en Gaspésie
La série Rivalité passionnée: au tour du premier ministre Carney d'être séduit
Rattrapage
Engouement monstre
La série Rivalité passionnée: au tour du premier ministre Carney d'être séduit
Golfe Persique et Iran: l’armada de Trump change la donne
Rattrapage
Le monde réaligne ses alliances
Golfe Persique et Iran: l’armada de Trump change la donne
Conflit ouvert à Montréal: Arab Power défie le clan Rizzuto
Rattrapage
Groupes criminalisés
Conflit ouvert à Montréal: Arab Power défie le clan Rizzuto