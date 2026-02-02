Le match extérieur de la LNH entre les Bruins de Boston et le Lightning de Tampa Bay a marqué l'histoire par son intensité et son ambiance unique, dimanche soir.
Disputée au Raymond James Stadium sous une température inhabituellement fraîche de 6 degrés Celsius, la rencontre a atteint son paroxysme lors d'un rare combat impliquant les deux gardiens, Andreï Vasilevskiy et Jeremy Swayman.
Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Alors que les Bruins menaient 5-1, le Lightning a orchestré une remontée spectaculaire pour l'emporter 6 à 5 en tirs de barrage.
Autres sujets traités:
- Victoire de 4 à 2 des Canadiens contre les Sabres samedi grâce à deux buts de Cole Caufield;
- CF Montréal: le gardien québécois Jonathan Sirois serait échangé au FC Dallas;
- Insolite: le boxeur Jarrell Miller a perdu sa perruque en plein combat au Madison Square Garden;
- Tennis: Carlos Alcaraz a remporté les Internationaux d'Australie lors d'une finale spectaculaire.