Le match extérieur de la LNH entre les Bruins de Boston et le Lightning de Tampa Bay a marqué l'histoire par son intensité et son ambiance unique, dimanche soir.

Disputée au Raymond James Stadium sous une température inhabituellement fraîche de 6 degrés Celsius, la rencontre a atteint son paroxysme lors d'un rare combat impliquant les deux gardiens, Andreï Vasilevskiy et Jeremy Swayman.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Alors que les Bruins menaient 5-1, le Lightning a orchestré une remontée spectaculaire pour l'emporter 6 à 5 en tirs de barrage.

