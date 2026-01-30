 Aller au contenu
Un rôle francophone pour Foster

Vie privée: Jodie Foster et le «plaisir exotique» des plateaux français

le 30 janvier 2026 16:35

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Vie privée est un drame psychologique et un film policier français réalisé par Rebecca Zlotowski. / Métropole films

Vie privée, réalisé par Rebecca Zlotowski, est un film qui met en vedette Jodie Foster dans un rôle rare, entièrement tourné en français.

Le long-métrage est salué pour la performance de l’actrice et sa chimie avec son partenaire de jeu Daniel Auteuil.

La chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp s'est entretenue avec la réalisatrice Rebecca Zlotowski, qui nous partage de nombreuses anecdotes du premier tournage en français de Jodie Foster.

Écoutez Catherine Beauchamp aborder le tout, vendredi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

«Pour quelqu'un comme Jodie Foster, qui est habituée à faire des tournages qui durent des mois avec 15 ou 16 heures de travail par jour, elle s'est dit : "C'est des vacances". Elle avait vraiment cette chose de plaisir exotique d'être dans un pays dans lequel on n'essore pas les gens au travail. »

La réalisatrice française Rebecca Zlotowski, qui s'exprimait lors d'une entrevue avec la chroniqueuse Catherine Beauchamp.

