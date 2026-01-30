Un rôle francophone pour Foster

Vie privée, réalisé par Rebecca Zlotowski, est un film qui met en vedette Jodie Foster dans un rôle rare, entièrement tourné en français.

Le long-métrage est salué pour la performance de l’actrice et sa chimie avec son partenaire de jeu Daniel Auteuil.

La chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp s'est entretenue avec la réalisatrice Rebecca Zlotowski, qui nous partage de nombreuses anecdotes du premier tournage en français de Jodie Foster.

