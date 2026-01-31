Film de Melania Trump

La Première dame des États-Unis, Melania Trump, a présenté cette semaine un documentaire critiqué de tous bords.
Le film, produit par Jeff Bezos, aurait coûté pas moins de 75 millions de dollars.
Sur les réseaux sociaux, plusieurs témoignages font état de salles de cinéma complètement vides.
Écoutez Henry Arnaud, correspondant à Hollywood, commenter la situation, samedi, au micro de Denis Lévesque.
Selon lui, le narratif a été adapté, ce qui remettrait en cause le statut de documentaire.
«C'est réellement un film à la gloire de la Première dame des États-Unis. On a l'impression d'être la plupart du temps dans une fiction et pas du tout dans un documentaire, parce qu'on voit très bien que tout a été arrangé, apprêté.»