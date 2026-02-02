Alors que les rues de Montréal, parsemées de nids-de-poule, sont dans un état pitoyable, un contrat avec une firme privée chargée de réparer la chaussée n'a pas été renouvelé, a appris le chroniqueur Marc Brière de Cogeco Média.

Le 31 décembre dernier, le contrat entre la ville et l'entreprise est venu à échéance.

L'administration de Soraya Martinez Ferrada, qui a pris le pouvoir en novembre, a été mise devant les faits.

Le responsable de la mobilité et des infrastructures à la Ville de Montréal, Alan DeSousa, affirme que la Ville tente de trouver un partenaire pour faire le travail.