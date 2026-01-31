Pierre Poilievre soutenu par son parti

Pierre Poilievre a reçu le soutien des membres du Parti conservateur en récoltant 87,5% des appuis lors d’un vote de confiance organisé vendredi.
Pour voter et assister au congrès, les adhérents du Parti conservateur devaient être sur place et payer 2 000 dollars.
Écoutez l’ancien député conservateur, aujourd’hui analyste politique, Alain Rayes, samedi, au micro de Denis Lévesque.
Il explique que malgré le résultat convaincant de ce vote, Pierre Poilievre ne doit pas relâcher ses efforts et commettre les erreurs qu’il a commises lors des dernières élections.
«Il faut le rappeler, il n'a pas plus de 20% dans tous les sondages, il n'a même pas gagné dans sa propre circonscription. Donc il doit faire le ménage, il doit s'entourer de gens plus modérés qui sont capables de faire grandir l'attente des conservateurs, parce qu'il y a des citoyens qui cherchent à avoir une alternative au pays.»