Pierre Poilievre soutenu par son parti

Pierre Poilievre a reçu le soutien des membres du Parti conservateur en récoltant 87,5% des appuis lors d’un vote de confiance organisé vendredi.

Pour voter et assister au congrès, les adhérents du Parti conservateur devaient être sur place et payer 2 000 dollars.

Écoutez l’ancien député conservateur, aujourd’hui analyste politique, Alain Rayes, samedi, au micro de Denis Lévesque.

Il explique que malgré le résultat convaincant de ce vote, Pierre Poilievre ne doit pas relâcher ses efforts et commettre les erreurs qu’il a commises lors des dernières élections.