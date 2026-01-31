Victoire de 4 à 2

Écoutez le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis à la suite de la victoire des Canadiens contre les Sabres, samedi soir.
Les déclarations de Martin St-Louis:
- «C'est une victoire de caractère»;
- «On a été excellent en possession. On était fatigant à jouer contre»;
- «J'aime comment Kirby joue récemment. Il est capable de jouer contre les gros trios adverses»;
- Sur les performances du duo Hutson-Dobson: «On jongle un peu des fois en arrière avec les paires et tout, mais les gars sont confortables.»