Hockey
Victoire de 4 à 2

«C'est une victoire de caractère» -Martin St-Louis

par 98.5

0:00
16:50

le 31 janvier 2026 22:47

Martin McGuire
Martin McGuire
Louis Jean
Louis Jean
Louis Jean / Cogeco Média

Écoutez le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis à la suite de la victoire des Canadiens contre les Sabres, samedi soir.

 Les déclarations de Martin St-Louis:

  • «C'est une victoire de caractère»;
  • «On a été excellent en possession. On était fatigant à jouer contre»;
  • «J'aime comment Kirby joue récemment. Il est capable de jouer contre les gros trios adverses»;
  • Sur les performances du duo Hutson-Dobson: «On jongle un peu des fois en arrière avec les paires et tout, mais les gars sont confortables.»

