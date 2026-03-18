Face aux Bruins

Les Canadiens de Montréal ont signé une victoire électrisante de 3-2 en prolongation contre les Bruins de Boston, mardi soir, au Centre Bell.

Le clou de la soirée: Cole Caufield a inscrit le but décisif, son 40e but de la saison, devenant le premier joueur du Tricolore à atteindre ce plateau depuis Vincent Damphousse en 1994.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque en discuter avec Patrick Lagacé mercredi matin.

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