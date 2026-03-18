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Hockey
Face aux Bruins

Un exploit historique pour Cole Caufield dans la victoire

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 mars 2026 05:54

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Un exploit historique pour Cole Caufield dans la victoire
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal ont signé une victoire électrisante de 3-2 en prolongation contre les Bruins de Boston, mardi soir, au Centre Bell.

Le clou de la soirée: Cole Caufield a inscrit le but décisif, son 40e but de la saison, devenant le premier joueur du Tricolore à atteindre ce plateau depuis Vincent Damphousse en 1994.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque en discuter avec Patrick Lagacé mercredi matin.

Autres sujets abordés

  • La performance solide de Jakub Dobes devant le filet;
  • Le 900e match en carrière de Brendan Gallagher;
  • La victoire surprise du Venezuela contre les États-Unis en finale de la Classique mondiale de baseball;
  • Coup de théâtre au soccer: le Sénégal perd son titre de la Coupe d'Afrique des nations par forfait au profit du Maroc.

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