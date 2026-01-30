Dans sa chronique de la semaine, Biz nous parle de l'adaptation en comédie musicale de la mythique pièce québécoise Les Belles Soeurs.

De l’opéra à la musique populaire, en passant par le gospel, la langue québécoise y est célébrée et chantée dans toute son unicité.

Réalisée en 2010 par René Richard Cyr, cette adaptation de l’œuvre de Michel Tremblay propose une version musicale riche et rassembleuse.

Écoutez la chronique de Biz à ce sujet au micro de Philippe Cantin, vendredi, au Québec maintenant.