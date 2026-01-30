 Aller au contenu
Société
Comédie musicale

Les Belles-Soeurs: la langue québécoise chantée et célébrée

par 98.5

0:00
7:37

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 janvier 2026 17:35

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Sébastien Fréchette (Biz)
Sébastien Fréchette (Biz)
Les Belles-Soeurs: la langue québécoise chantée et célébrée
Biz, libéré sur parole / Cogeco Média

Dans sa chronique de la semaine, Biz nous parle de l'adaptation en comédie musicale de la mythique pièce québécoise Les Belles Soeurs

De l’opéra à la musique populaire, en passant par le gospel, la langue québécoise y est célébrée et chantée dans toute son unicité.

 Réalisée en 2010 par René Richard Cyr, cette adaptation de l’œuvre de Michel Tremblay propose une version musicale riche et rassembleuse.

Écoutez la chronique de Biz à ce sujet au micro de Philippe Cantin, vendredi, au Québec maintenant.

Vous aimerez aussi

L'envers du décor: le tourisme de masse s'invite dans les safaris en Tanzanie
Le Québec maintenant
L'envers du décor: le tourisme de masse s'invite dans les safaris en Tanzanie
0:00
11:41
«Je comprends que quand il y a un changement, il peut y avoir de l'inquiétude»
Le Québec maintenant
«Je comprends que quand il y a un changement, il peut y avoir de l'inquiétude»
0:00
13:02

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«La poutine représente le Québec: c’est le travail, c’est unique»-Stéphane Fallu
Rattrapage
Poutine Week
«La poutine représente le Québec: c’est le travail, c’est unique»-Stéphane Fallu
L'envers du décor: le tourisme de masse s'invite dans les safaris en Tanzanie
Rattrapage
Un guide québécois raconte
L'envers du décor: le tourisme de masse s'invite dans les safaris en Tanzanie
Vie privée: Jodie Foster et le «plaisir exotique» des plateaux français
Rattrapage
Un rôle francophone pour Foster
Vie privée: Jodie Foster et le «plaisir exotique» des plateaux français
«Je comprends que quand il y a un changement, il peut y avoir de l'inquiétude»
Rattrapage
Modifications du PEQ
«Je comprends que quand il y a un changement, il peut y avoir de l'inquiétude»
Une victoire éclatante contre les «Nordiques» du Colorado
Rattrapage
Toute une performance jeudi soir
Une victoire éclatante contre les «Nordiques» du Colorado
«Plusieurs pensent que Poilièvre a été pris en otage par une chambre d'écho»
Rattrapage
Congrès conservateur
«Plusieurs pensent que Poilièvre a été pris en otage par une chambre d'écho»
Melania: un documentaire à 75 millions $ qui manque de profondeur
Rattrapage
Produit par Amazon
Melania: un documentaire à 75 millions $ qui manque de profondeur
Menaces de Trump envers Bombardier: «C'est inexplicable» -John Gradek
Rattrapage
Attaque contre les avions canadiens
Menaces de Trump envers Bombardier: «C'est inexplicable» -John Gradek
Canadiens-«Nordiques» prise deux
Rattrapage
Saison 2025-2026
Canadiens-«Nordiques» prise deux
Quels sont les meilleurs rabais cette semaine?
Rattrapage
Épicerie
Quels sont les meilleurs rabais cette semaine?
De bonnes perspectives pour les marchés boursiers
Rattrapage
Pour l'année 2026
De bonnes perspectives pour les marchés boursiers
Le Tsar de la frontière admet des manquements de la gestion fédérale
Rattrapage
Chaos à Minneapolis
Le Tsar de la frontière admet des manquements de la gestion fédérale
«Une ingérence étrangère sans précédent menée par les États-Unis»
Rattrapage
Des Albertains discutent avec les Américains
«Une ingérence étrangère sans précédent menée par les États-Unis»
«En avantage numérique, c'est Christine Fréchette!»
Rattrapage
Recapitulatif politique
«En avantage numérique, c'est Christine Fréchette!»